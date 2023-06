Neue 5G-Software senkt den benötigten Energieverbrauch zur Vernetzung von Wearables & Co. (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Ericsson Reduced Capability (RedCap) bringt dank gezielt reduziertem

Funktionsumfang kleinere Geräte wie Smartwatches, Wearables oder IoT-Sensoren

ins 5G-Netz.

- RedCap wird schlankere Verfahren zur Optimierung des Energieverbrauchs von

Geräten unterstützen und somit Akkulaufzeiten verlängern.

- Die Lösung wird im November 2023 als Software-Ergänzung für

5G-Standalone-Netze (5G SA) kommerziell verfügbar sein.



Ericsson hat heute eine neue Software für das Funkzugangsnetz (Radio Access

Network/RAN) mit gezielt reduzierter Funktionalität vorgestellt. Sie ermöglicht

neue 5G-Anwendungsfälle und verbessert bestehende Einsatzmöglichkeiten für eine

Reihe von Kleingeräten wie Smartwatches, anderen Wearables und

Industriesensoren. Hierzu wurde die Komplexität reduziert und die Akkulaufzeit

verlängert.





Die als Ericsson Reduced Capability (RedCap) bezeichnete Lösung wird im November2023 als Software-Ergänzung für 5G-Standalone-Netze (5G SA) von Ericssonkommerziell verfügbar sein, ohne dass neue Hardware benötigt wird. RedCap wirddas 5G-Ökosystem für neue Geräteklassen öffnen, die dann an 5G-Netzeangeschlossen werden können.Ein erweitertes New Radio (NR)- Ökosystem mit neuen Fähigkeiten wird wiederumnoch mehr 5G-Anwendungsfälle unterstützen. Ericsson RedCap wird schlankereVerfahren zur Optimierung des Energieverbrauchs von Geräten unterstützen.Außerdem wird es Wearables ermöglichen, die derzeit nur in Verbindung mitLTE-Geräten verfügbar sind.David Hammarwall, Head of Product Area Networks, Ericsson, sagt: "EricssonReduced Capability wird neue Möglichkeiten für Geräteklassen eröffnen, die nichtdie volle Bandbreite der 5G-Funktionen benötigen. Die RedCap-Software wird die5G-Konnektivität für alle Arten von Geräten - von Verbraucher-Wearables bis hinzu industriellen Sensoren - kosten- und energieeffizient verbessern und so eineganze Reihe neuer Anwendungsfälle erschließen."Mit der neuen 5G-Softwarelösung für das Funkzugangsnetz (RAN) könnenMobilfunknetzbetreiber mehr Konnektivitätsoptionen für verschiedene Verbraucher-und Unternehmensanwendungen sowie für industrielle Umgebungen in den FDD-(Frequency Division Duplex) und TDD- (Time Division Duplex) Funkspektrenanbieten.Ericsson RedCap wird Geräte mit geringerer Komplexität unterstützen, wie zumBeispiel einfache Augmented-Reality-Wearables (AR), Videoüberwachung,Industriesensoren und intelligente Stromnetze. Die neue Lösung istenergieeffizienter als bestehende LTE-Low-Category-Lösungen und hat bereits das