Mobilitätsangebote Die moderne Vielfalt ist den Käufer/innen bekannt / KÜS Trend-Tacho zeigt klassische Vorlieben: Autokauf im Autohaus (FOTO)

Losheim am See (ots) - Die Mobilitätsangebote sind heute so vielfältig wie nie

zu vor. Man kann etwa ein Auto-Abo wählen, wie es heute bereits viele Hersteller

im Portfolio haben, Carsharing bevorzugen oder den nächsten Pkw ganz klassisch

kaufen oder leasen.



Die beiden klassischen Angebote sind klare Favoriten der beim aktuellen KÜS

Trend-Tacho befragten Autofahrer/innen: 85 % sprechen sich dafür aus. 65 %

erwarten von "ihrem" Händler, dass er ein Auto per Vermietung anbietet für

höchstens 30 Tage. 56 % wünschen sich eine Offerte als Langzeitmiete für mehr

als 30 Tage im Sinne eines Auto-Abonnements.