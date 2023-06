Wirtschaft Scholz will Rückkehr zu "fiskalpolitischer Normalität"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat zurückhaltend auf Rufe der Industrie nach neuen Entlastungen bei den Energiepreisen reagiert. Auch wenn die großen Hilfspakete während der Pandemie und im vergangenen Winter richtig gewesen seien, dürfe man "diese Ausnahmesituation nicht zum Normalfall werden lassen", sagte Scholz am Montag beim Tag der Industrie in Berlin.



Man müsse "Schritt für Schritt" wieder zur "fiskalpolitischen Normalität" vor der Coronakrise und vor der Energiekrise zurückkehren. "Dieser Logik folgt unsere Haushaltspolitik für die kommenden Jahre", so der Kanzler. "Nach den krisenbedingten Milliardenausgaben führen wir die Ausgaben wieder auf ein Niveau zurück, mit dem wir vor den Krisen über Jahre hinweg gut zurechtgekommen sind."