Aurania gibt Zusammenfassung der Unternehmensaktualisierung auf der Hauptversammlung bekannt

Toronto, Ontario, 19. Juni 2023 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ... ) freut sich, eine Zusammenfassung des Updates bekannt zu geben, das President, CEO und Chairman Dr. Keith Barron auf der Jahres- und Sonderversammlung der Aktionäre des Unternehmens (die "Versammlung") am 14. Juni 2023 zu seinem Projekt im Südosten Ecuadors gab.

Dr. Barron erklärte den Aktionären, dass er im März 2016, als das achtjährige Moratorium für die Erteilung neuer Explorationskonzessionen aufgehoben wurde, zusammen mit Auranias Vizepräsident für Exploration, Jean Paul Pallier, 400.000 Hektar in der Cutucú-Kordillere von Ecuador unter dem Unternehmen EcuaSolidus S.A. beantragt hatte. Damals hatte die Regierung versprochen, die anderen ~200.000 ha, die den aktuellen Konzessionsblock des Unternehmens umgeben, als "reservierte Gebiete" zu behalten, damit Aurania das Vorkaufsrecht hat, wenn das Bergbaukataster ("Kataster") wieder geöffnet wird. Einem Berater in Ecuador zufolge ist es unwahrscheinlich, dass das Kataster in absehbarer Zeit wieder geöffnet wird, und es könnte Jahre dauern, bis dies geschieht.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass es möglich sein könnte, dieses Gebiet zu sichern, in dem zuvor viele geophysikalische Ziele außerhalb der Konzessionsgrenzen untersucht wurden (siehe Abschnitt unten mit dem Titel Erste geophysikalische Untersuchung aus der Luft), wenn eine mögliche Umgehungslösung gefunden werden könnte.

In diesem Reservatsgebiet gibt es zahlreiche Ziele, insbesondere im Norden, von denen einige bereits vom Unternehmen erkundet worden sind. Im Rahmen von Geheimhaltungsvereinbarungen haben mehrere große Bergbaukonzerne in den letzten sechs Jahren Einsicht in Auranias geschützte geophysikalische Vermessungsdaten genommen und ihr Interesse an einer potenziellen Partnerschaft bekundet, falls Aurania diese Ziele im Reservatsgebiet, bei denen es sich offenbar um Kupferporphyr handelt, erwerben sollte. Siehe Abschnitt mit dem Titel Hintergrund zu den ersten Anträgen auf Mineralkonzessionen in Ecuador.