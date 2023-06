Darum gewinnen diese besonderen Grabsteine so viele Preise / Rokstyle erhält den Excellence Award des Handwerks (FOTO)

Leutershausen (ots) - Der Friedhof hat sich in den letzten Jahren verändert.

Nicht nur neue Bestattungsformen haben Einzug gehalten, auch die Grabsteine

sehen heute anders aus. Einen großen Anteil daran hat Alexander Hanel, Gründer

von Rokstyle, dem ersten "Fashionlabel für Grabsteine". Personenbezogener und

individueller sind die Gedenksteine heute geworden, um die Verstorbenen

entsprechend zu würdigen.



Ein so altes Handwerk moderner zu denken, war vor 10 Jahren ein mutiger Schritt.

Und er hat sich gelohnt: Die Designmarke für Grabsteine hat sich im

deutschsprachigen Raum in kurzer Zeit etabliert und ist zu einem Synonym für

einzigartige Handwerkskunst geworden. Zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem

der "Großen deutschen Marke", stehen für Design, Qualität und Innovation. Diese

Anerkennung in der Fachwelt zeigt, dass die Grabsteine der neuen Generation im

Markt angekommen sind. Zum 10-jährigen Jubiläum von Rokstyle reiht sich nun die

erstmals verliehene Auszeichnung "Excellence Award des Handwerks" ein. Die

Initiative "Mission starkes Handwerk" prämiert hier die herausragenden

Leistungen deutscher Handwerksbetriebe.