Kings Entertainment unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme von Braight AI Technologies Inc.

Gemäß den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung wird das Unternehmen als Gegenleistung für die Transaktion und bei deren Abschluss (der „Abschluss“) insgesamt 59.289.392 Stammaktien des Unternehmens (die „Vergütungsaktien“) zu einem angenommenen Wert von 0,185 Dollar pro Vergütungsaktie an die Aktionäre von Braight AI begeben. Die Vergütungsaktien sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen nicht an eine Haltefrist gebunden.

VANCOUVER, 19. Juni 2023 / IRW-Press / - Kings Entertainment Group Inc. (CSE: JKPT) („Kings Entertainment“ oder das „Unternehmen“), ein internationaler Online-Dienstleister für Lotterie, Casino und Sportwetten sowie Muttergesellschaft der globalen Online-Glücksspielinnovatoren LottoKings und WinTrillions , freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 14. Juni 2023 eine Aktientauschvereinbarung (die „endgültige Vereinbarung“) abgeschlossen hat, in der die Bedingungen für den Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Braight AI Technologies Inc. („Braight AI“), einem privaten Unternehmen nach dem Recht der kanadischen Provinz British Columbia, im Austausch gegen Aktien des Unternehmens (die „Transaktion“) festgelegt sind. Das Unternehmen beabsichtigt, die Technologie von Braight AI zu nutzen, um den Prozess der Benutzerverifizierung zu beschleunigen und andere Möglichkeiten zu sondieren, wie diese Technologie seinen Lotto- und Spielplattformen zugutekommen kann.

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer