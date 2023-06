Siemens-Batteriezüge fahren im Südwesten

OFFENBURG (dpa-AFX) - Batteriezüge von Siemens sollen vom Dezember an in der baden-württembergischen Ortenauregion fahren und damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das ist für den Hersteller eine Deutschlandpremiere, wie Siemens Mobility am Montag in Offenburg mitteilte. Das Unternehmen eröffnete dort mit der landeseigenen Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) eine Werkshalle zum Warten dieser Züge.

In der Ortenau werde in Baden-Württemberg "das batterieelektrische Zeitalter für den regionalen Schienenverkehr" beginnen, teilte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) mit. Bisher sind in der Region häufig noch Dieselzüge unterwegs.