So macht Exploration Freude: Gleich im ersten Bohrloch der Bohrsaison 2023 auf seinem Golddigger-Projekt im Golden Triangle, British Columbia, ist Goliath Resources (TSX-V: GOT; OTCQB: GOTRF; FSE: B4IF) in einer Tiefe von 33,12 Metern auf sichtbares Gold gestoßen!

Das Step-Out-Bohrloch liegt am östlichen Rand der Surebet-Entdeckung in der so genannten Zone Golden Gate Feeder Zone. Die Bohrung ist rund 250 m von Bohrloch GD-22-49 im Jahr 2022 von Standort A abgeteuft worden, das in einer Tiefe von 116,5 m ebenfalls sichtbares Gold enthielt. (siehe Abbildung 1). GD-22-49 befindet sich ebenfalls in der Golden Gate Feeder Zone und ergab einen Wert von 166 AuEqgm mit 21,30 gpt AuEq (20,46 gpt Au und 40,06 gpt Ag) auf 7,77 Metern, einschließlich 27,55 gpt AuEq (26,47 gpt Au und 51,55 gpt Ag) auf 6,00 Metern.

Die Golden Gate Feeder Zone ist durch hochgradige und breite Abschnitte mit Goldmineralisierung gekennzeichnet, wo mehrere Strukturen zusammentreffen, die als potenzielle Flüssigkeitsleitungen fungieren. Das Vorkommen von sichtbarem Gold weist stark auf das Potenzial für sehr hochgradige Goldabschnitte hin, so Goliath.

Goliath hat in diesem Jahr ein aggressives Bohrprogramm begonnen, das insgesamt 70 Bohrlöcher von 21 separaten Bohrfeldern auf dem Grundstück Golddigger umfasst. Der Schwerpunkt der Kampagne liegt auf hochgradigeren Zonen und der Erweiterung des Fußabdrucks der neu entdeckten Surebet-Zone und Bonanza-Scherung in Richtung Ost-Südost-Nordost und in die Tiefe. Im Rahmen der diesjährigen Kampagne ist ein Jungfernbohrprogramm in der neu entdeckten Zone Goldswarm geplant, die sich 4 km entlang des Streichens nördlich der Zone Surebet befindet und eine ähnliche Mineralisierung und Strukturen aufweist, die an der Oberfläche freigelegt wurden, wo in Schlitzschnitten bis zu 29,70 g/t Au auf 0,55 Metern, 25,1 g/t Au auf 0,40 Metern und bis zu 54,3 g/t Au festgestellt wurden, was ein enormes Aufwärtspotenzial für eine neue Bohrentdeckung im Jahr 2023 bietet.

Abbildung 1: Surbet und seine Erweiterung in der Golden Gate Feeder Zone. Die Bohrungen der Saison 2022 und 2021 sind blau und pink markiert. Die Bohrungen der laufenden Saison sind rot dargestellt.

Roger Rosmus, Gründer und CEO von Goliath Resources, erklärte: „Die in GD-23-111 bestätigte Mineralisierung deutet stark auf das Vorhandensein eines großen Mineralisierungssystems und einer potenziellen Feeder-Quelle in der Golden Gate Feeder Zone hin. Das geplante ~18.000-Meter-Bohrprogramm soll die Ausdehnung der Zone Surebet und der Bonanza-Scherung in alle Richtungen erweitern und beinhaltet ein erstes Bohrprogramm in der neu entdeckten hochgradigen Gold-Silber-Zone Goldswarm, die sich 4 km nördlich von Surebet befindet und vermutlich Teil desselben Mineralisierungssystems ist, das Surebet versorgt. Surebet entwickelt sich zur nächsten großen hochgradigen Gold-Silber-Entdeckung im Goldenen Dreieck, B.C.“

Das Bohrloch GD-23-111, das von Pad TS-1 aus gebohrt wurde, durchschnitt einen 36,98 Meter langen Abschnitt mit einer Sulfidmineralisierung, die durch Adern, Stringer und Flecken mit halbmassivem Pyrrhotit (bis zu 2 %) mit geringem Sphalerit (bis zu 1 %) in Quarz-Stockwerk und Brekzien von 92,70 bis 129,68 Metern innerhalb der Sedimenteinheiten gekennzeichnet ist. Auf diesen Abschnitt folgt ein zweiter Abschnitt von 44,32 Metern* mit alteriertem Andesit von 129,68 bis 174,00 Metern, der Stringer und halbmassive Flecken mit Sulfiden (hauptsächlich Pyrrhotit mit bis zu 1 % und Sphalerit mit bis zu 1 %) enthält. Der mineralisierte Hauptabschnitt wird als nordöstliche Erweiterung der Bonanza-Scherung interpretiert, die den Kontakt zwischen den sedimentären Einheiten und den darunter liegenden vulkanischen Einheiten definiert.

Fazit: Für Explorationsprojekte gilt die gleiche Regel wie für Immobilien. Über den Wert entscheiden: Lage, Lage, Lage. Goliath hat sich auf seinem Grundstück Golddigger einen 53 km langen Abschnitt zu beiden Seiten der geologisch ergiebigen „Red Line“ gesichert. Die „Red Line“ ist die Struktur, entlang der die meisten Großprojekte im gesamten Golden Triangle liegen. Die Explorationslizenz von Goliath umfasst 59.089 Hektar. Der Großteil davon ist noch unerforscht. Riesige Gebiete mit aufgrund von Gletscherschmelze neu freigelegten Aufschlüssen bieten ein hervorragendes Potenzial für neue Entdeckungen. Goliath ist das erste Unternehmen, das in dieser Form Zugang zu diesen Aufschlüssen hat. Schon jetzt kann man sagen, dass die Surebet-Entdeckung in dieser Saison weiterwachsen wird. Aber es braucht keine Glaskugel, um vorherzusagen, dass Surebet nur die erste von vielen weiteren Entdeckungen auf Golddigger war. Besonders freuen wir uns schon auf die Ergebnisse von Goldswarm.

