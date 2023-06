1000 MIGLIA 2023, ANDREA VESCO REKORDHALTER DER SIEGE

Brescia, Italien (ots/PRNewswire) - HISTORISCHES POKER FÜR DEN FAHRER, DER AN

DER SEITE VON FABIO SALVINELLI VOR FONTANELLA-COVELLI UND BELOMETTI-BERGOMI

TRIUMPHIERT



Die längste Ausgabe in der Geschichte der 1000 Miglia ist beendet, nachdem die

Teams während des fünftägigen Rennens eine Strecke von 2200 Kilometern durch

Italien zurückgelegt haben. Vom anhaltendem Regen vor der Ankunft in Rom zur

sengenden Sonne in Alessandria, bewältigten die Teilnehmer eine Tour de Force,

bei der sie das erste Etappenziel in Cervia-Milano Marittima erreichten, vor der

Wende in der Hauptstadt , von wo aus es weiter nach Parma und zum letzten

Etappenstück nach Mailand ging, mit einer Durchfahrtskontrolle auf der Piazza

Duomo und Ankunft im City Life, für die letzte Nacht des Rennens, vor der

Ankunft in Brescia.