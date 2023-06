Grünen-Chef erwartet Klartext bei Regierungskonsultationen mit China

Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang und neun weitere Regierungsvertreter nehmen an diesem Dienstag an den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen teil./hrz/DP/ngu

Der Grünen-Chef betonte aber auch: "Es geht nicht darum, dass wir weniger Kooperation mit China wollen. Wir wollen weniger Abhängigkeit von China." Deutschland müsse sich wappnen, nachdem man in den vergangenen Jahren schmerzhaft gelernt habe, dass autokratische Staaten wirtschaftliche Verwebungen politisch missbrauchen könnten.

Menschenrechtsverletzungen, vor allem die systematischen Menschenrechtsverletzungen in der Region Xinjiang, würden angesprochen, auch wenn die chinesische Seite das nicht wolle, sagte Nouripour. Darum werde sie nicht herumkommen. Auch die Positionierung Chinas zum Angriff Russlands auf die Ukraine werde sicher "ein zentrales Thema" sein. Die chinesische Seite nehme einen nicht ernst, wenn man nicht zu den eigenen Werten stehe. Er nannte auch die Lage im Südchinesischen Meer und die Haltung Pekings zu Hongkong. "Ja, Kooperation, wo sie geht. Nein, nicht kuschen vor all den Regelverletzungen, die es von der anderen Seite gibt", resümierte Nouripour.

BERLIN (dpa-AFX) - Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour erwartet klare Worte bei den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. "Sprechen ja, aber auch Tacheles und Klartext", sagte Nouripour am Montag in Berlin. Die kritischen Punkte in den Beziehungen würden bei den Gesprächen auf den Tisch kommen.

