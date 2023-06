Cullinan Metals erwirbt Lithiumkonzessionsgebiet Wakeman Lake

Vancouver, B.C. – 19. Juni 2023 / IRW-Press / - Cullinan Metals Corp. (CSE: CMT) (OTCQB: CMTNF) (FWB: 7KO) („Cullinan“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Optionsvereinbarung (die „Vereinbarung“) unterzeichnet hat, die den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am äußerst viel versprechenden Lithiumkonzessionsgebiet Wakeman Lake (das „Konzessionsgebiet“) im Nordwesten Ontarios vorsieht. Das Konzessionsgebiet besteht aus 8 Mineralclaims, die sich über etwa 7.900 Acres erstrecken.

Das Konzessionsgebiet liegt etwa 100 km östlich von Red Lake im Bergbaurevier Red Lake im Nordwesten von Ontario und wird vom Allison Lake-Batholith unterlagert, dem größten bekannten ertragreichen, peraluminösen Granitkörper im Nordwesten von Ontario. Eine Probe, die bei Wakeman Lake entnommen wurde, wies Spessartin auf, eine Granatart, die als Indikator für LCT-Pegmatite dient. Auf diese Probe, die von F.W. Breaks, J.B. Selway und A.G. Tindal entnommen wurde, wird im Open File Report 6099 des Ontario Geological Survey verwiesen. Zugang zum Konzessionsgebiet besteht über mehrere Forststraßen in der Region.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung hat Cullinan das Recht, durch Barzahlungen in Höhe von insgesamt 110.000 Dollar und die Ausgabe von 210.000 Aktien von Cullinan über einen Zeitraum von zwei Jahren eine 100%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet zu erwerben. Darüber hinaus wird das Unternehmen den Optionsgebern eine NSR-Lizenzgebühr (Net Smelter Returns Royalty) von 1,5 % gewähren. Cullinan ist berechtigt, ein Drittel (0,5 %) der NSR-Lizenzgebühr für 500.000 Dollar zu erwerben.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Mike Kilbourne, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger („QP“) gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Die Vereinbarung sieht eine Transaktion zu marktüblichen Bedingungen vor, die unter dem Vorbehalt üblicher Abschlussbedingungen steht, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, insbesondere der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der CSE. Alle Wertpapiere, die in Zusammenhang mit der Vereinbarung begeben werden, sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden.