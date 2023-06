Aktie steuert obere Begrenzung an

Nur eine nachhaltige Auflösung der aktuellen Handelsspanne aus diesem Jahr durch einen Anstieg mindestens über 245,00 Euro auf Wochenschlusskursbasis dürfte neuerliche Impulse generieren, Kursgewinne an 250,70 und darüber in den Bereich von 262,00 Euro wären dann die Folge. Eine überschießende Welle könnte sogar an die Bestmarke aus Anfang 2020 bei 289,30 Euro heranreichen. Auf der Unterseite würde lediglich ein Bruch des Doppelbodens um 231,30 Euro Verkaufssignale auslösen, Abschläge auf 202,90 und darunter womöglich noch den 200-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 192,94 Euro wären dann die Folge.

MTU Aero Engines AG (Wochenchart in Euro) Tendenz: