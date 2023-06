Produktion in Magdeburg soll 2027 oder 2028 starten

Scholz sprach laut Intel-Mitteilung von einem wichtigen Schritt für den Hightech-Produktionsstandort Deutschland. Intels Halbleiter-Produktion in Magdeburg sei die größte ausländische Direktinvestition in der deutschen Geschichte. "Mit dieser Investition schließen wir technologisch zur Weltspitze auf und erweitern unsere eigenen Kapazitäten für die Ökosystementwicklung und Produktion von Mikrochips."

BERLIN/MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der US-Chipriese Intel will mit seiner Produktion in Sachsen-Anhalt in vier bis fünf Jahren beginnen. Der Bau der Fabriken in Magdeburg sei ein wichtiger Schritt hin zu ausgewogenen und widerstandsfähigen Lieferketten in Europa, sagte Unternehmenschef Pat Gelsinger am Montag. "Wir danken der Bundesregierung, Bundeskanzler Olaf Scholz und der Regierung von Sachsen-Anhalt für ihre Partnerschaft und ihr gemeinsames Engagement bei der Verwirklichung der Vision einer lebendigen, nachhaltigen und führenden Halbleiterindustrie in Deutschland und der EU."

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer