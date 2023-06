Ostbeauftragter Schneider nennt Intel-Einigung 'Aufbruchsignal'

BERLIN/MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der Ostbeauftragte Carsten Schneider sieht die Einigung mit dem US-Konzern Intel über die Chipfabrik in Magdeburg als Aufbruchssignal für Deutschland und Europa. "Die Stärken des Wirtschaftsstandorts in Ostdeutschland werden dazu beitragen, die technologische Souveränität Europas in der Mikroelektronik zu erhöhen", sagte der SPD-Politiker in Berlin. Dabei entstünden zukunftsfähige und gut bezahlte Arbeitsplätze.

Die Ansiedlung sei durch den Vorsprung beim Ausbau erneuerbarer Energien möglich geworden. "Die Anstrengungen der letzten Jahre zahlen sich nun aus und ermöglichen eine Reindustrialisierung", meinte Schneider. "Die wirtschaftliche Landkarte in Deutschland wird neu gezeichnet."