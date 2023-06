Gewinnwarnung schickt Sartorius auf 12-Monats-Tief

(neue, erweiterte Fassung)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Überraschend stark gesenkte Jahresziele haben am Montag die Aktien von Sartorius auf ein Zwölf-Monats-Tief geschickt. Nach dem Papier des Modehändlers Zalando sind sie im bisherigen Jahresverlauf zudem nun auch zweitschwächster Wert unter den 40 Unternehmen im deutschen Leitindex Dax .

Am Nachmittag büßten die Aktien des Laborausrüsters aus Göttingen 15,5 Prozent auf 300,40 Euro ein, was im Jahresverlauf ein Minus von fast 19 Prozent bedeutet. Dabei hatten sich die Papiere seit Ende Mai bis zu einem Hoch am Freitag bei etwas unter 362 Euro um rund 15 Prozent erholt und ihren seit Februar laufenden Abwärtstrend gebrochen. Das ist inzwischen wieder Geschichte.