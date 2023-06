RBC stuft Scout24 auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 nach der angekündigten Übernahme der Sprengnetter Gruppe auf "Outperform" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Sie sehe diesen Zukauf als Unterstützung für die Ambition des Online-Immobilienmarktplatzes, mit einem Verbund von Unternehmen den deutschen Markt zu bedienen, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Deal sollte langfristig auch das Hypothekengeschäft stützen, das nach ihrer Prognose derzeit weniger als fünf Prozent des Umsatzes der Gruppe ausmache./la/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2023 / 09:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2023 / 09:03 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 59,16EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Wassachon Udomsilpa

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 79

Kursziel alt: 79

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m