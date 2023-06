Nachdem Netflix bei 162,71 US-Dollar im Mai letzten Jahres einen tragfähigen Boden vorgefunden hatte, konnte ein Trendwechsel vollzogen werden. Ein erstes Etappenziel stellte das Niveau um 250 ,00 US-Dollar dar, bis Anfang Februar konnte schließlich der Widerstandsbereich um 379,43 US-Dollar aus Anfang letzten Jahres angesteuert werden. Aber auch dieser wurde nur wenig später zu Fall gebracht, den ganzen Monat Juni überstieg die Netflix-Aktie darüber an und erreichte schließlich bei 448,65 US-Dollar ihr vorläufiges Jahreshoch. Dieses könnte nun für eine gesunde Konsolidierung zurück auf das Ausbruchsniveau aus Ende Mai sorgen und damit den Grundstein für ein erneutes Long-Engagement bilden. Investierte Anleger sollten nun ihre Gewinne sichern.

Nach der steilen Rallye der letzten Wochen käme eine kurze Pause für die Netflix-Aktie jetzt nicht unerwartet, zeitnahe Abschläge zunächst auf den EMA 50 bei 424,50 US-Dollar und darunter in den Bereich einer Anfang Juni gerissenen Kurslücke um 409,54 US-Dollar kämen nicht überraschend. Favorisiert wird jedoch ein Test der einstigen Hürde von 379,43 US-Dollar, wo erneut Long-Positionen in den Fokus der Anleger bei einer sich abzeichnenden Stabilisierung rücken würden. Ein direkter Durchmarsch an die nächste große Widerstandszone von rund 500,00 US-Dollar wird aufgrund fehlender Kräfte derzeit nicht favorisiert.

Netflix Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: