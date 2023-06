Die EZB fördert die Energiewende - und schürt damit die Inflation, die sie dann wiederum durch die Anhebung der Zinsen bekämpfen muß. Einer der zentralen Treiber dieser Inflation ist die Dekarbonisierung, neben der Demografie (immer stärkerer Mangel an Arbeitskräften durch die Alterung der Gesellschaft und der Deglobalisierung (Rück-Verlagerung der Produktion nach Europa nach den Lieferengpässen durch Corona). Innerhalb der EZB herrscht nun offensichtlich Uneinigkeit: während die Deutsche Schnabel für eine deutliche Anhebung der Zinsen ist, will der irische Chefvolkswirt der Europäischen Notenbank Lane eher auf die Bremse treten. Aufgrund der hohen Energiekosten drohen immer mehr Industrieunternehmen mit Abwanderung, andererseits fließen Milliarden an Subventionen, damit Schlüsseltechnologien in Europa bleiben. Der Dax heute schwächer in dünnem Handel am US-Feiertag - ist die Rally zu weit gelaufen?

Hinweise aus Video:

1. Deutscher Immobilienmarkt: „Es braut sich was zusammen“

2. Inflation und Klima: EZB auf Kollionskurs mit sich selbst

3. Einlagen bei US-Banken spürbar gesunken – Entwarnung abgeblasen

