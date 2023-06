Fester zeigten sich zu Wochenbeginn hingegen Pierer Mobility und zogen um 3,2 Prozent an. Aktien der Strabag konnten ein Plus von 2,7 Prozent vorweisen und Agrana gewannen um zwei Prozent./ger/ste/APA/ngu

Andritz schlossen um 1,3 Prozent tiefer. OMV fielen um 1,5 Prozent und Erste Group mussten ein Minus von 0,9 Prozent verbuchen. Auch die Versorger zeigten sich mit negativen Vorzeichen. So schlossen Verbund um 1,6 Prozent schwächer und EVN mussten ein Minus von knapp einem Prozent hinnehmen.

UBM korrigierten sich nach den zuletzt deutlichen Kursgewinnen um 10,3 Prozent nach unten. Die Titel des Immobilienentwicklers waren am Freitag um gut elf Prozent gestiegen. Porr gaben um 3,5 Prozent nach.

Unter den Einzelwerten zeigten sich Lenzing nach den klaren Freitagsverlusten heute mit minus 9,9 Prozent bei 49,75 Euro. Zu Wochenschluss waren die Aktien um 8,2 Prozent auf 55,20 Euro abgerutscht, nachdem der Faserhersteller eine Kapitalerhöhung um 400 Millionen Euro angekündigt hatte. Die Lenzing-Aktien werden ab dem 19. Juni 2023 "ex Bezugsrecht" gehandelt.

Trotz der jüngsten Zinspause in den USA wird die EZB ihre Erhöhungsserie voraussichtlich im Juli fortsetzen. Entsprechende Signale kamen zu Wochenbeginn aus der Führungsetage der Europäischen Zentralbank (EZB). Chefvolkswirt Philip Lane sagte am Montag, eine weitere Anhebung erscheine für Juli angemessen. Auch EZB-Direktorin Isabel Schnabel und das slowakische Ratsmitglied Peter Kazimir sprachen sich für eine weitere Straffung aus.

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit Kursverlusten geschlossen. Der ATX fiel 0,86 Prozent auf 3157,41 Einheiten. Auch das europäische Börsenumfeld startete mit Abschlägen in die neue Woche. Marktbeobachter berichteten von einem verhaltenen Geschäft und verwiesen auf den heutigen US-Feiertag. Zudem blieb die Nachrichtenlage zu den heimischen Unternehmen ausgesprochen dünn und auch datenseitig gab es keine nennenswerten Impulse.

