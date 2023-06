Anlass der Studie: Update

Zur reduzierten Guidance kommen Zweifel an einer erfolgreichen Refinanzierung - Rating ausgesetzt



HELMA Eigenheimbau veröffentlichte am 15. Juni ad hoc eine deutliche Gewinnwarnung. Ferner vermissen wir eine Information zur Refinanzierung der Schuldscheindarlehen (35,5 Mio. Euro fällig in Q3).



Umsatz- und Gewinnwarnung: Für das laufende Geschäftsjahr 2023 erwartet HELMA nunmehr Umsätze in der Bandbreite 220-260 Mio. Euro (zuvor: leicht bis moderat mehr als 302,5 Mio Euro) und ein negatives Ergebnis (zuvor: EBT nahe des Vorjahreswerts von 3,5 Mio Euro). Bezüglich des Ergebnisses bleibt unklar, auf welche Ergebnisgröße sich die Aussage bezieht. Allerdings ergibt eine rasche Überschlagskalkulation, dass die Aussage u.E. voraussichtlich für alle Ergebnisgrößen - also auch für das EBITDA - gelten dürfte. Obwohl unsere Schätzungen auch bisher schon von einer Verfehlung der Managementguidance ausgingen, überrascht uns das Ausmaß der Revision der Prognose vom 7. März. Zur Begründung führt HELMA an, dass die ursprüngliche Guidance von einer stetigen Abnahme der Kaufzurückhaltung im Jahresverlauf ausging, die nicht im erwarteten Umfang eingetreten sei. Der Vorstand habe daher seine Erwartungen für H2 revidiert und gehe nicht mehr von einer wesentlichen Verbesserung der Nachfrage aus.

Finanzierung nicht gesichert: Noch mehr Sorge als der Inhalt der Ad-hoc-Meldung macht uns das Ausbleiben der ersehnten Meldung zum erfolgreichen Abschluss der Refinanzierungsgespräche. So hatten wir die Streichung der Dividende als Voraussetzung für eine baldige Refinanzierungsvereinbarung interpretiert (siehe Comment vom 25. Mai 2023). Wenn auch diese Maßnahme eine Refinanzierungsvereinbarung nicht ermöglicht, rückt damit eine Kapitalerhöhung oder ein Debt/Equity-Swap in den Bereich der wahrscheinlichen Alternativen zu einer Refinanzierung der Schuldverschreibungen. Damit fehlt u.E. eine verlässliche Basis für eine Bewertung der Aktie, weil mit der unsicheren Finanzierungsgrundlage auch die Anzahl der zu Grunde zu legenden Aktien nach einer solchen Kapitalmaßnahme von uns nicht eingeschätzt werden kann.

Fazit: Wir reduzieren unsere Umsatz- und Ergebnisschätzungen für 2023 sehr deutlich auf einen Umsatz von 230 Mio. Euro. Wir erwarten nun bei einer Rohertragsmarge von nur noch 11% ein EBT von -34,0 Mio. Euro (zuvor: 1,2 Mio. Euro). Noch deutlicher reduzieren wir unsere Erwartungen für die Umsätze der Geschäftsjahre 2024 (MONe: 150,0 Mio. Euro, zuvor: 303,0 Mio. Euro) und 2025 (MONe: 165,0 Mio. Euro, zuvor: 315,0 Mio. Euro), da wir aus heutiger Sicht davon ausgehen, dass das Unternehmen seine Projektpipeline radikal zusammenkürzen wird. Aufgrund der kurzfristig ungeklärten Finanzierung und der dadurch extrem eingeschränkten Visibilität setzen wir unser Rating und das Kursziel für die Aktie aus.









