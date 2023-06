KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zum Umgang mit China:

"Bei allen diplomatischen Gesten sollte sich die deutsche Seite daran erinnern, was sie gerade erst in ihrer Nationalen Sicherheitsstrategie festgehalten hat. Darin wird China als Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale beschrieben. Man denke an die Einschränkung der Freiheitsrechte und den Umgang mit Minderheiten. Reden ist gut, Tauwetter bei diplomatischen Beziehungen auch. Aber außenpolitische Naivität wird in der derzeitigen Weltlage nicht mehr verziehen."/yyzz/DP/nas