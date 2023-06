Immobilien – so haben sie eine goldene Zukunft: Vonovia, BYD, Grid Metals

Die Zahlen sind schockierend. Die Zahl der Baugenehmigungen brach in Deutschland im April gegenüber dem Vorjahresmonat um 32 % ein – das ist so stark wie seit 2007 nicht mehr. Woran liegt die Vollbremsung am Bau? Was macht Immobilien heute zukunftssicher? Und welche Aktien können profitieren? Wir machen für Sie den Check und beleuchten aktuelle Trends.Lesen sie den Artikel hier weiter

Die Zahlen sind schockierend. Die Zahl der Baugenehmigungen brach in Deutschland im April gegenüber dem Vorjahresmonat um 32 % ein – das ist so stark wie seit 2007 nicht mehr. Woran liegt die Vollbremsung am Bau? Was macht Immobilien heute …

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer