Nachdem das Währungspaar USD/JPY Anfang dieses Jahres unter die Nackenlinie einer inversen SKS-Formation bei 131,2530 JPY abgerutscht war, wurde eine Umsetzung der Formation erwartet. Doch nur wenig später holten Greenback-Bullen das Paar wieder ab und führten zu einem Anstieg an 137,9110 JPY. Der hierdurch etablierten Aufwärtstrend hält bislang an und brachte den Wert sogar über den Horizontalwiderstand von 139,3880 JPY voran. Zeitgleich allerdings dürften die Zwischenhochs aus November 2022 und die obere Trendbegrenzung eine nicht unerhebliche Hürde darstellen und das Paar kurzzeitig wieder zurückdrängen.

Obwohl der laufende Abwärtstrend seit Anfang dieses Jahres vollkommen intakt ist, sollten sich Investoren an der Hürde von 142,2520 JPY in Acht nehmen. Genau an dieser Stelle trifft das Paar nämlich auf seine obere Begrenzung und könnte auf der Unterseite zurückgeworfen werden. Abschläge auf 139,3880 und darunter sogar 137,77305 JPY kämen nicht überraschend. Wohl aber käme ein dynamischer Ausbruch über die obere Trendbegrenzung überraschend, in einem ersten Schritt könnte dies eine Rallyebeschleunigung auf 144,9910 und darüber sogar 147,6700 JPY kommen.

USD/JPY (Tageschart in JPY) Tendenz: