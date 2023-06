SHEIN BRINGT ERSTE PRODUKTKOOPERATION UNTER DER MARKE EVOLUSHEIN BY DESIGN MIT BRASILIANISCHEM POP-SUPERSTAR ANITTA AUF DEN MARKT

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Los Angeles (ots/PRNewswire) - evoluSHEIN X Anitta bietet eine breitgefächerteAuswahl an Modellen aus nachhaltigen Materialien und verantwortungsbewussterHerstellungSHEIN (https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__us.shein.com_-3Fref-3Dwww-26rep-3Ddir-26ret-3Dus%26d%3DDwMFaQ%26c%3DeuGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM%26r%3DdBKcKBYhy_8RKkn1u0f9_oRzH49JG22JqXxmvwMi4-k%26m%3D8OSnUSGdOfKPc-74FgxtUkbsvTWMqSUuSBa7bm1aqik%26s%3D3QuwWlmUlApIQQR014Jj9_Ppd6jJUTtM7L9zUC_9hTg%26e%3D&data=05%7C01%7Clissette.cid%40sheingroup.com%7C8ce36fcd9187424b4e6508db6d2075e2%7Cbfb1863b00574b8ba168a3cb7b362548%7C0%7C0%7C638223758474139181%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QY7%2BDfY3FGgCr0NhvAdIZ%2Bf%2FeSwiPMNTfCx%2FuWYdUzc%3D&reserved=0) ,ein weltweit agierender Onlinehandel für Mode-, Beauty- und Lifestyle-Produkte,gab heute die Zusammenarbeit mit dem internationalen Popstar Anitta (https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__www.instagram.com_anitta_-3Fhl-3Den%26d%3DDwMFaQ%26c%3DeuGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM%26r%3DdBKcKBYhy_8RKkn1u0f9_oRzH49JG22JqXxmvwMi4-k%26m%3D8OSnUSGdOfKPc-74FgxtUkbsvTWMqSUuSBa7bm1aqik%26s%3Dv4mxViBKuxHfZW8fymzZ5fecO_pFbEGeZozOkJYxZT4%26e%3D&data=05%7C01%7Clissette.cid%40sheingroup.com%7C8ce36fcd9187424b4e6508db6d2075e2%7Cbfb1863b00574b8ba168a3cb7b362548%7C0%7C0%7C638223758474295378%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JMbGbareABCdHXkBblNfPU6LOfhiAlIWMJdwgcOoC1Y%3D&reserved=0) bekannt. Das Unternehmen wird evoluSHEINx Anitta auf den Markt bringen, die erste Produktzusammenarbeit im Rahmen derInitiative evoluSHEIN by Design, die den Einsatz nachhaltigerer Materialien undverantwortungsbewusster Herstellungspraktiken unternehmensweit beschleunigt hat.SHEIN arbeitet daran, die Umweltauswirkungen seiner Produkte zu reduzieren, mitdem Ziel, bis zum Jahr 2030 die Mehrheit der Produkte unter der Marke SHEIN nachdem evoluSHEIN by Design Standard zu beziehen, verantwortungsbewusste Zuliefererzu belohnen und das Bewusstsein seiner weltweiten Fangemeinde von Modeliebhabernzu fördern."Ich freue mich, dass SHEIN einen wichtigen Schritt in Sachen Nachhaltigkeit undUmweltverträglichkeit unternimmt", sagte Anitta. "Wir alle wollen toll aussehenund gleichzeitig unsere Erde und die Menschen respektieren."Die neue Kollektion präsentiert die drei wichtigsten umweltorientierten