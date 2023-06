auticon und Unicus werden zu weltweit größtem IT-Dienstleister mit ausschließlich autistischen IT-Fachkräften / Geschäftsmodell für Profitabilität und gleichzeitig soziales Unternehmertum

München (ots) - Mit dem Zusammenschluss von auticon und Unicus entsteht eines

der weltweit größten Social Enterprises und Dienstleistungsunternehmen mit

ausschließlich autistischen IT-Spezialisten. Auticon hat Büros in Deutschland,

der Schweiz, Italien, Frankreich, Großbritannien sowie Nordamerika und

Australien, Unicus in Skandinavien, den Niederlanden und Polen. Das Geschäft

wurde von Ferd vermittelt, einer Impact-Investmentgesellschaft und Anteilseigner

beider Unternehmen.



Ferd wird führender Investor in der zukünftigen Holdinggesellschaft Auticon

GmbH. Weitere Investoren sind der Autism Impact Fund, Ananda Impact Ventures,

KOIS, Felix Porsche, Sir Richard Branson, Ferst Capital Partners und die Esmée

Fairbairn Foundation. Das Unternehmen erwartet bis Ende 2023 einen Umsatz von 50

Millionen Euro. Lars Johansson-Kjellerød, Unicus CEO, bildet mit Auticon CFO

Markus Weber und Auticon Group CEO Kurt Schöffer das Management Board. Das

Deutschlandgeschäft verantwortet Dieter Hahn (Geschäftsführer).