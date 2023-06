Walid Nakschbandi kündigt seinen Abschied bei Holtzbrinck an

Stuttgart (ots) - Nach 26 Jahren verlässt Walid Nakschbandi auf eigenen Wunsch

zum 31.12.2023 die Holtzbrinck Publishing Group und wird ab 1. Januar 2024

Geschäftsführer der Film- und Medienstiftung NRW in Düsseldorf.



Stefan von Holtzbrinck: "In all den Jahren hat unsere Gruppe von Walid

Nakschbandis schöpferischer Programmarbeit, Entdecker-Neugierde und Begeisterung

an der Umsetzung profitiert, nicht zuletzt auch von seiner breitgefächerten

Vernetzung in unterschiedliche Teile der Gesellschaft und des öffentlichen

Lebens. Wir, die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Eigentümerfamilien,

bedauern seinen bevorstehenden Abschied sehr und bedanken uns herzlich für seine

treue und exzellente Arbeit für die Gesamtgruppe."