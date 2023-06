Alvarez & Marsal startet seine Business Unit M&A-Tax / Die neue Business Unit komplettiert das Serviceangebot für M&A im deutschen Markt

Seite 2 ► Seite 1 von 2

N.Y./München (ots) - Alvarez & Marsal (A&M) (https://www.alvarezandmarsal.com/), ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, erweitert sein Serviceportfoliofür M&A im deutschen Markt um die neue Business Unit M&A-Tax. A&M startet miteinem Team aus sechs Experten auf nationaler und internationaler Ebene. Nebendem bestehenden Serviceangebot zu allen Belangen von M&A, ergänzt das neueTax-Team nun auch die Beratung um steuerliche Aspekte in diesem Bereich. Alvarez& Marsal begleitet im Rahmen der neuen Dienstleistung sowohl ausländischeInvestoren, die deutsche Unternehmen kaufen, als auch deutsche Investoren, dieinternationale Unternehmen übernehmen. Mit dem neu geschaffenen Tax-Team decktA&M nun den gesamten Zyklus von Mergern und Akquisitionen vom Beginn desTransaktionsprozesses bis nach dem Abschluss ab.Nahezu alle internationalen Transaktionen von A&M sind mit Deutschlandverknüpft. Das länderübergreifende Know-how der Beratungsexperten ist für Kundendeshalb von Vorteil. Das Tax-Team steht Kunden dabei mit seiner Expertise ab demersten Tag zur Seite. So kann A&M selbst große Transaktionen innerhalb einesMonats abschließen. Mit der neuen Business Unit erbringt A&M die Beratung zu denkomplexen steuerlichen Sachverhalten innerhalb einer Unternehmenstransaktionohne Drittanbieter. Das Team startet mit derzeit sechs Mitgliedern. Alvarez &Marsal plant, die Business Unit M&A-Tax kontinuierlich zu erweitern.Das Team der neuen Business Unit M&A-TaxClemens Petersen (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/clemens-petersen)wird in der Position des Managing Directors das M&A-Tax-Team bei Alvarez undMarsal leiten. Im Rahmen seiner beruflichen Laufbahn sammelte er über 15 JahreErfahrungen, etwa als Director bei PwC oder Partner bei Deloitte Deutschland.Sein Fokus liegt dabei auf komplexen Steuerangelegenheiten, insbesondereTransaktionen, Refinanzierung und Umstrukturierung.Das Team von Petersen besteht aus Steuerexperten für M&A. Sie alle verfügen überlangjährige Erfahrung in steuerlichen Aspekten. Mit Petersen und seinem Teambietet A&M seinen Kunden nun ein ganzheitliches Serviceangebot für Merger undAkquisition."Es ist für viele Unternehmen eine Herausforderung, in großen Firmen einenSpezialisten für Transaktionen zu finden", erklärt Clemens Petersen(https://www.linkedin.com/in/clemens-petersen-622435111/) , Managing Directorbei Alvarez & Marsal. "Das Tax-Expertenteam verstärkt mit seiner umfassendenErfahrung unsere M&A-Dienstleistungen jetzt auch im Bereich Steuern."Marvin Rust (https://www.linkedin.com/in/marvin-rust-7951979/) , ManagingDirector und European Tax Practice Leader bei A&M-Tax UK, kommentiert: "Ich