Grenzüberschreitende Strukturen schützen die Substanz (FOTO)

Meerbusch (ots) - Die auf Stiftungsstrategien spezialisierte

Beratungsgesellschaft UnternehmerKompositionen begleitet unternehmerisch tätige

Mandanten bei der Internationalisierung ihrer Vermögenswerte. Das fördert die

Asset Protection und die Entwicklung neuer wirtschaftlicher Ideen und

Tätigkeiten.



Immer mehr Unternehmerfamilien suchen rechtssichere und handhabbare Wege dafür,

ihr Vermögen an mehreren politischen Standorten zu diversifizieren und

grenzüberschreitende internationale Unternehmensstrukturen aufzubauen. Die

Ursachen dafür sind eine stetig steigende Regulierung in Deutschland und die

Sorge vor einer Verschärfung beziehungsweise der Neueinführung von

Substanzsteuern, insbesondere der Vermögenssteuer sowie der Erbschaftsteuer für

Betriebsvermögen. In anderen Ländern, auch in Europa, sind die Regeln liberaler,

sodass sich der Vermögensschutz im (benachbarten) Ausland unter Umständen

leichter darstellen lässt als in Deutschland.