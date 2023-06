Dr. Siegfried Moder neuer Präsident des Europäischen Tierärzteverbandes FVE (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Bei der Frühjahrstagung des Europäischen

Tierärzteverbandes FVE am vergangenen Wochenende in Zajecí (Tschechische

Republik) wurde der Präsident des Bundesverbandes Praktizierender Tierärzte

(bpt), Dr. Siegfried Moder, zum neuen FVE-Präsidenten gewählt. Er ist damit der

oberste Repräsentant der Tierärzteschaft in Europa und vertritt mehr als 300.000

Tierärztinnen und Tierärzte. Als Vizepräsidenten/-innen wurde sein Wunschteam

bestehend aus Dr. Jane Clark (Vereinigtes Königreich), Dr. Massenzio Fornasier

(Italien), Dr. Piotr Kwiecinski (Polen) und Dr. Mette Uldahl (Dänemark) gewählt.

Die Amtszeit des FVE-Boards läuft bis 2025. Moder wurde gemeinsam von

Bundestierärztekammer (BTK) und bpt zur Wahl vorgeschlagen.



Die Tiergesundheit im Blick





In seiner ersten Amtszeit will Moder besonderen Fokus auf die Bekämpfung desTierärztemangels in Europa legen. Außerdem geht es ihm um die Stärkung der Rolleder Tierärzte/-innen in Tiergesundheit und Tierschutz, z.B. durch eineeuropaweit einheitliche Umsetzung des EU Animal Health Law mit seinen Vorgabenfür regelmäßige Tiergesundheitsbesuche. Ein wichtiger Punkt seiner Arbeit wirdauch die Etablierung eines europäischen One Health-Dialoges sein. "Dieerfolgreiche Prävention von Zoonosen und Arzneimittelresistenzen ist nurmöglich, wenn wir uns auf Augenhöhe mit den Kolleginnen und Kollegen aus derHuman- und der Zahnmedizin austauschen und die Probleme gemeinsam angehen." soModer.Europäische Berufspolitik für Inhaber/-innen und AngestellteEin zusätzlicher Schwerpunkt seiner Arbeit bei der FVE wird darauf liegen, einegemeinsame europäische Strategie zum Umgang mit Fremdinvestoren zu entwickeln."Für die meisten Kleintier- und Pferdepraktiker in Europa ist das ein wichtigesThema, dem wir mit Blick auf den Erhalt des freien Berufes Tierarzt Rechnungtragen müssen ", sagte Moder bei seiner Bewerbungsrede.Besonders am Herzen liegt Moder die Beteiligung der jungen Tierärztegenerationan berufspolitischen Diskussions- und Entscheidungsprozessen. "Es ist mir einbesonderes Anliegen, dass wir europaweit junge Menschen für unseren Berufsstandund die Berufspolitik gewinnen. Wenn wir weiterhin flächendeckend eine gutetierärztliche Versorgung anbieten wollen, müssen wir unseren Berufweiterentwickeln und besonders für Berufsanfänger/-innen und angestellteTierärzte/-innen attraktiver machen. Dazu gehört, sie an unsererberufspolitischen Arbeit zu beteiligen, ihre Ideen einzubinden und damit ihreInteressen zu wahren" so Moder.Aus Sicht des bpt besonders erfreulich ist, dass 22 Jahre nach dem Anfang desJahres verstorbenen Ehrenpräsidenten Dr. Karlheinz Simon der bpt/ Deutschlandwieder den europäischen Tierärztepräsidenten stellt.Zur Person:Dr. Siegfried Moder ist Rinderpraktiker und betreibt seine Praxis mit mehrerenangestellten Tierärztinnen und Tierärzten in Bayern. Seit 2015 ist erbpt-Präsident, Mitglied des Präsidiums der Bundestierärztekammer (RessortPraktische Berufsausübung) und des Vorstands des Bundesverbands freier Berufe(BFB). Seit 2019 war Dr. Moder FVE-Vizepräsident und Schatzmeister.