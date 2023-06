Sysdig geht Partnerschaft mit Google Cloud ein, um generative KI in seine CNAPP zu integrieren

San Francisco (ots) - Sysdig Inc (https://sysdig.com/) ., führender Anbieter vonCloud- und Containersicherheit, gab heute eine Partnerschaft mit Google Cloudbekannt, um neue generative künstliche Intelligenz (KI) Funktionen für seineCloud-Sicherheitsplattform zu entwickeln. Die Cloud-native ApplicationProtection Platform (CNAPP) von Sysdig konsolidiert die Sicherheit, umSchwachstellenmanagement, Berechtigungsmanagement, Posture Management sowieBedrohungserkennung und -reaktion in Echtzeit zu ermöglichen. Mit Vertex AI vonGoogle Cloud kann Sysdig KI-gestützte Funktionen und Erfahrungen erstellen, dieSicherheitsteams verbessern und die Cloud-Softwareentwicklung schützen.Die Cloud hat die Art und Weise, wie man Software entwickelt und schützt,grundlegend verändert, einschließlich neuer Echtzeit-Interdependenzenuntereinander. Die größte Hürde ist hierbei die Geschwindigkeit, sowie dieFrage, wie schnell Bedrohungen erkannt werden. Da mehr als 70 Prozent derContainer weniger als fünf Minuten leben(https://sysdig.com/blog/2023-cloud-native-security-usage-report/) , haben dieAngreifer ihre Taktiken an die Geschwindigkeit der Cloud angepasst. Das Problemwird sich noch verschärfen, da die Angreifer immer raffiniertere Sprachmodelle(Large Language Models, LLMs) einsetzen.Während einer Bedrohungsuntersuchung hinken die Security-Teams, die meist mitden unterschiedlichsten Tools in verschiedenen Sprachen arbeiten, denBedrohungsakteuren um Stunden (wenn nicht gar Tage) hinterher, da dieSicherheits-, Entwicklungs- und Infrastruktur Abteilungen die Ergebnisse inihren Silos interpretieren und dann versuchen, diese gruppenübergreifend zuübersetzen. Im Falle eines Angriffs ist schnelle Kommunikation zwischen denTeams unabdingbar. Durch die Nutzung der generativen KI-Funktionen von GoogleCloud wird Sysdig die Interaktion maßgeblich vereinfachen, die Produktivität derSicherheitsanalysten und vor allem die Reaktionszeit des gesamten Unternehmenssignifikant erhöhen.Durch die Partnerschaft mit Google Cloud plant Sysdig, seine Fähigkeiten imBereich Cloud-Sicherheit zu erweitern, darunter:- Bedrohungsforschung und -aufklärung- Erkennung von Bedrohungen- Untersuchung von Vorfällen und Reaktion daraufNeue generative KI-Funktionen in Sysdig werden im Laufe dieses Jahres für Kundenverfügbar sein.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co KGFabian Haid+4989747470-580Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168408/5538179OTS: Sysdig Inc.