TDK Ventures expandiert nach Europa; der neue 150-Millionen-Dollar-Fonds EX1 wird in Clean-Tech-Start-ups investieren

Die TDK Corporation (TSE: 6762) gab heute bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft

TDK Ventures Inc., ihr Risikokapitalarm, in den europäischen Markt expandiert

und plant, in Start-ups aus der Region zu investieren. Das Unternehmen wählte

London als Standort für seine ehrgeizigen Anstrengungen, Energiewende,

Elektrifizierung und Dekarbonisierung in ganz Europa zu fördern. Gleichzeitig

wird TDK Ventures seinen 150-Millionen-USD-Fonds EX1 mit mehreren

Kommanditgesellschaftern initiieren. Der Fonds wird sich sowohl auf europäische,

als auch nordamerikanische Start-ups für die Energiewende in der Start- und

Series-A-Phase konzentrieren.