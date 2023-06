Peking (ots/PRNewswire) - Am 22. März 2019 fragte der damalige Präsident der

italienischen Abgeordnetenkammer Roberto Fico, den chinesischen Präsidenten Xi

Jinping nach seinen Gefühlen, als er zum Präsidenten des Landes gewählt wurde.



"In einem so großen Land gewählt zu werden, ist mit großer Verantwortung und

gewaltigen Aufgaben verbunden. Für das Wohl meines Volkes werde ich mein eigenes

Wohlbefinden hintanstellen", sagte Xi.





Von einem ländlichen Parteisekretär zum Generalsekretär des Zentralkomitees derKommunistischen Partei Chinas (KPCh), der chinesische Präsident und Vorsitzendeder Zentralen Militärkommission der KPCh: Xi hat stets das Land im Blick undsieht sich als Diener des Volkes.Sohn des LößlandesVor vierundfünfzig Jahren ging der 15-jährige Xi als "gebildeter Jugendlicher"in das Dorf Liangjiahe in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi. Späterverbrachte er sieben Jahre auf dem Land, wo er zusammen mit Landwirten arbeiteteund lebte.Sein aufrichtiger Wunsch war es damals "den Dorfbewohnern die Möglichkeit zugeben, Fleisch zu essen und zwar oft." Er veranlasste sie, Brunnen zu graben,Dämme zu bauen, Hügel mit Terrassen anzulegen und die erste Methan erzeugendeGrube in der Provinz zu errichten.Die sieben Jahre trugen dazu bei, seine Überzeugung zu festigen - praktischeDinge für die Menschen zu tun, wie er sich in einem Interview mit der ChinaMedia Group (CMG) 2003 erinnerte."Ich sah die Stärke der Menschen und ihre grundlegenden Bedürfnisse. Auf derGrundlage eines echten Verständnisses der Menschen und der Gesellschaft habensich seitdem einige praktische Ideen in meinem Kopf tief verwurzelt."Im Oktober 1975 verließ Xi Liangjiahe und die anderen Dorfbewohner. In einemAufsatz, in dem er sich an seine Zeit als "gebildeter Jugendlicher" erinnerte,schrieb er: "Wohin ich auch gehe, ich werde immer ein Sohn des Lößlandes sein."Später reiste Xi nach Zhengding, einem armen Landkreis in der nordchinesischenProvinz Hebei. Li Yaping, damals Beamter des Bezirks Zhengding, erinnerte sich,dass Xi sagte, China habe viele Dinge zu erledigen und brauche einige Leute, dieVerantwortung übernehmen.In Zhengding fuhr Xi mit einem alten Fahrrad durch den ganzen Bezirk und stelltefest, dass die jährliche Produktionsquote von 38 Millionen Kilogramm durch denStaat die Menschen vor Ort hungern ließ.Er schrieb an das Zentralkomitee der KPCh und wies darauf hin, dass dieSchwierigkeiten der örtlichen Landwirte auf die hohe Produktionsquotezurückzuführen seien. Nachdem das Untersuchungsteam von der Situation erfahren