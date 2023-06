Montran und Imágenes Computarizadas de Guatemala, S.A. (ICG) gehen strategische Partnerschaft ein, um hochmoderne Echtzeitzahlungslösungen voranzutreiben

New York und GUATEMALA-STADT (ots/PRNewswire) - NEW YORK und GUATEMALA-STADT,

19. Juni 2023 /PRNewswire/-- Montran, ein führender globaler Anbieter von

Zahlungs- und Wertpapiermarktinfrastruktur-Lösungen, hat eine strategische

Partnerschaft für Zahlungen in Echtzeit mit der Imágenes Computarizadas de

Guatemala, S.A. (ICG), einem führenden Anbieter von technologiebasierten

Clearingdiensten und elektronischen Überweisungen in Guatemala, bekanntgegeben.

Diese kollaborative Allianz wird sich auf den Einsatz des Instant Payments

System (IPS), der Multi-Tenant Instant Payments Platform (IPP) und der

Betrugsbekämpfungslösung von Montran konzentrieren, was eine bedeutende

Evolution der Finanztechnologie-Landschaft der Region bedeutet.



Die Montran Multi-Tenant Instant Payments Platform (IPP) wird eine skalierbare,

schnelle Bereitstellungslösung bieten, um Zahlungen in Echtzeit bei mehr als 20

Banken Guatemalas auf möglichst nahtlose und effiziente Art und Weise live zu

schalten und den Banken eine unmittelbare Rendite für deren Investitionen zu

ermöglichen.