XCMG Machinery präsentiert auf der APEX 2023 sichere, zuverlässige und effiziente Geräte für Hubarbeitsbühnen

Maastricht, Niederlande (ots/PRNewswire) - XCMG Machinery ("XCMG", SHE: 000425)

stellt auf der APEX 2023 in Maastricht, Niederlande, sechs Hubarbeitsbühnen vom

Typ Scherenbühne und drei Auslegergalgenprodukte aus. Die alle drei Jahre

stattfindende Fachausstellung wird von KHL Group organisiert, dem weltweit

größten Anbieter von Bauinformationen.



Die erweiterten Anwendungsszenarien und der Umfang des Baubetriebs erhöhen die

Anforderungen an die Tragfähigkeit und Anpassungsfähigkeit von Hubarbeitsbühnen.

Auf der APEX 2023 präsentierte XCMG seine Antennenarbeitsplattformmodelle

XGS28ACK und XGS40E , die die Vorteile eines leistungsstarken Antriebs, einer

außergewöhnlichen Leistung, eines hohen Wirkungsgrads und eines bequemen

Betriebs bieten, um die Marktanforderungen zu erfüllen.