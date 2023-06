CORNEX präsentiert die neuesten Produkte für erneuerbare Energien auf der Smarter E Europe 2023

München (ots/PRNewswire) - CORNEX New Energy Co. Ltd. ("CORNEX"), ein globales

Unternehmen für neue Energien, das sich der Innovation der

Lithium-Ionen-Batterietechnologie verschrieben hat, präsentierte seine

Vorzeigeprodukte, darunter die Conergy ? 314 Ah Großbatteriezelle und den CORNEX

215 kWh Außenschaltschrank mit Flüssigkühlung, auf der Smarter E Europe 2023,

der größten Plattform für die europäische Energiewirtschaft, die vom 14. bis 16.

Juni in München, Deutschland, stattfand.



Conergy ? 314 Ah Großbatteriezelle: Stabile Leistung bei längerer

Batterielebensdauer