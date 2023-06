VivaTech etabliert sich als weltweit führende Veranstaltung für Technologie und Start-ups

Paris (ots/PRNewswire) - - 150.000 Besucher auf dem Messegelände Porte de

Versailles



- 405.000 Online-Besucher



- 11.400 Start-ups



- 2.800 Aussteller





- 919 Millionen Menschen in sozialen Netzwerken erreicht- 5 Millionen Zuschauer für den Nachrichtenkanal VivaTech- Mehr als 6 Milliarden Aufrufe in den sozialen MedienDie 7. Ausgabe von VivaTech, die vom 14. bis 17. Juni in Paris stattfand, bracheinen neuen Besucherrekord und überschritt erstmals die Besuchermarke von150.000. VivaTech wird damit zum neuen globalen Treffpunkt und Pflichttermin fürTechnologie-Akteure, Start-ups und die Digitalindustrie.VIVA TECHNOLOGY, DAS EPIZENTRUM DER INTERATIONALEN TECHNOLOGIEINDUSTRIEEines der größten Highlights dieses Jahres war das Gespräch von Elon Musk mitMaurice Lévy im Dôme de Paris, an dem mehr als 6.000 Menschen in einer höchstpassionierten Atmosphäre teilnahmen.Der französische Präsident Emmanuel Macron wählte die VivaTech als Bühne für dieAnkündigung eines Plans, beinahe 6 Milliarden EUR in Start-ups mit positiverWirkung und 500 Millionen EUR in Künstliche Intelligenz zu investieren.Die Republik Korea, das "Land des Jahres" 2023, wurde mit einem besonderenBesuch von Lee Young , Minister für KMUs und Start-ups der Republik Korea,geehrt.BESCHLEUNIGER FÜR DIE FINANZIERUNG UND ENTWICKLUNG VON START-UPSAuch in diesem Jahr bot die Viva Technology Technologieexperten einenunübertroffenen Zugang zu internationalen Kunden, wichtigen Investoren und neuenMärkten. Die Start-ups, darunter 50 % von außerhalb Frankreichs, hatten in dendrei B2B-Tagen der VivaTech Zugang zu 1.700 Investmentfonds. Außerdem wurdenzahlreiche Auszeichnungen verliehen:- Next Unicorn Awards : Pennylane (Fintech), Defined.ai (Deeptech), Oviva(Digital Media), Matsmart (Impact), Wallapop (Marketplace) und Pigment (SaaSBtoB).- Female Founder Challenge : Zuzanna Stamirowska, Gründerin von Pathway.- AfricaTech Awards : Kubik für Climate Tech, Curacel für Health Tech undWaspito für Fintech.- LVMH Innovation Awards Challenge: Save Your Wardrobe."Die Viva Technology 2023 schloss mit der Aufstellung eines neuenBesucherrekords von 150.000 Besuchern, was die hohe Dynamik des Technologie-,Digital- und Start-up-Ökosystems von Europa unter Beweis stellt. Wir tragen zurEntwicklung eines zunehmend wirtschaftlich effizienteren und nützlicherenTechnologie- und Digitalsektors bei, für den Planeten, für Gemeinschaften undfür Einzelpersonen", so VivaTechs Co-Präsidenten Maurice Lévy und Pierre Louettesowie der CEO von VivaTech François Bitouzet.WIR SEHEN UNS NÄCHSTES JAHR!RENDEZVOUS MIT VIVATECH 22. - 25. MAI 2024 IM PARIS PORTE DE VERSAILLES