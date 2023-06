EverWind Fuels unterstützt die Offshore-Wind-Roadmap von Nova Scotia

Halifax, Ns (ots/PRNewswire) - Roadmap erschließt weltklasse

Offshore-Windproduktion für EverWinds Produktion grüner Kraftstoffe



EverWind Fuels Company ("EverWind"), Kanadas fortschrittlichstes Großprojekt für

grünen Wasserstoff, unterstützt die Offshore-Wind-Roadmap von Nova Scotia (die

"Roadmap") und die anhaltenden Bemühungen der Provinz, im Bereich der

erneuerbaren Energien weltweit führend zu werden.



Nova Scotia beherbergt einige der besten Offshore-Windressourcen der Welt und

hat das Potenzial, die Provinz zu einem globalen Kraftwerk für erneuerbare

Energien zu machen. Die Roadmap, die am 15. Juni 2023 angekündigt wurde, sieht

klare Wege zum Markt vor, wobei Meeresbodenpachtverträge im

Zuständigkeitsbereich von Nova Scotia bereits ab 2024 und in den von Kanada und

Nova Scotia gemeinsam verwalteten Zuständigkeitsbereichen ab 2025 zur Verfügung

stehen. Die Roadmap wird Nova Scotia auch dabei helfen, seine Klimaschutzziele

zu erreichen und gleichzeitig einen Beitrag zu den weltweiten Bemühungen um eine

Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu leisten.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

"Der Offshore-Wind von Nova Scotia repräsentiert eine der größten undaufregendsten ungenutzten erneuerbaren Energiequellen der ganzen Welt mit mehrals 100 GW an Offshore-Stromerzeugung vor der Küste von Nova Scotia", sagteTrent Vichie, CEO von EverWind. "EverWinds Produktion von grünem Wasserstoff undAmmoniak ist der perfekte Knotenpunkt für grüne Energie, um die Möglichkeitender Produktion grüner Kraftstoffe zur Dekarbonisierung der Welt zu nutzen."Das Meeresterminal von EverWind in Cape Breton, Nova Scotia, ist perfektgelegen, um ein Multi-User-Terminal für Offshore-Windgeneratoren zu werden. DieWindenergie kann am Standort von EverWind in grünen Wasserstoff oder Ammoniakfür den lokalen Gebrauch, den Ferntransport oder die Energiespeicherung ingroßem Maßstab umgewandelt werden. Der Standort von EverWind umfasst über 3.000Hektar Industriegelände, auf dem weit über 20 GW Elektrolyseure mit einerLieferkapazität von 20 Millionen Tonnen grünem Ammoniak oder 4 Millionen Tonnengrünem Wasserstoff betrieben werden können. Dazu gehört ein Terminal mit dersichersten Erfolgsbilanz in Nordamerika: 17 Jahre lang gab es keinen einzigenZwischenfall mit Arbeitsausfall. Das Terminal ist der tiefste Hafen an derOstküste Nordamerikas und hat Zugang zu den angrenzenden Schienen- undStraßenverbindungen."Wenn wir mit Akteuren aus dem Bereich der erneuerbaren Energien in der ganzenWelt sprechen, ist die Begeisterung für Nova Scotia groß", so Vichie. "DieRoadmap wird denjenigen, die in Offshore-Windenergie investieren wollen,wertvolle Informationen und Vorhersehbarkeit bieten und gleichzeitig deutlich