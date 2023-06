PEKING, 19. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Ein persönlicher Brief, den der chinesische Staatspräsident Xi Jinping 2001 an seinen Vater Xi Zhongxun (1913-2002) schrieb, zeigt, wie die Worte und Taten seines Vaters tief in Xi Jinpings Einstellung zu einem sparsamen Leben, harter Arbeit und Staatsführung, insbesondere in seine auf das Volk ausgerichtete Philosophie, einfließen.

Am 15. Oktober 2001, dem 88. Geburtstag von Xi Zhongxun, kam es zu einer seltenen Zusammenkunft der Familie Xi. Xi Jinping, der damalige Gouverneur der ostchinesischen Provinz Fujian, konnte aufgrund beruflicher Verpflichtungen nicht an der Familienfeier teilnehmen. Der bedauernde Sohn schrieb ein Dankesschreiben an seinen Vater.