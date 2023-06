Supernal und GKN Aerospace kündigen Vereinbarung über eVTOL Vehicle Aerostructures, elektrische Verkabelungssysteme und Fertigungsinnovationen an

PARIS, 19. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Supernal LLC (das Unternehmen) und GKN Aerospace gaben heute eine Partnerschaft für die Entwicklung und den Bau der wichtigsten Flugzeugstrukturen und des Electrical Wiring Interconnection System (EWIS) für Supernals elektrisches Senkrechtstart- und Landefahrzeug (eVTOL) bekannt. Die Unternehmen werden auch Hochgeschwindigkeits-Fertigungstechnologien für die Herstellung dieser Teile und Montageverfahren entwickeln. Dies ist die zweite Vereinbarung mit einem etablierten Luft- und Raumfahrtunternehmen, die Supernal auf der Paris Air Show bekannt gegeben hat. Das Unternehmen arbeitet an der Entwicklung eines neuartigen Hochgeschwindigkeits-Fertigungsprozesses, der es der Advanced Air Mobility (AAM)-Industrie ermöglichen wird, die erwartete Nachfrage in den kommenden Jahrzehnten zu decken.

GKN wird mit Supernal zusammenarbeiten, um sein breites Portfolio an Konstruktionsfähigkeiten und Fertigungstechnologien bei der Entwicklung des eVTOL-Fahrzeugs des Unternehmens einzusetzen. GKN wird Leichtbau-Flugzeugstrukturen und elektrische Hochspannungs-Hochleistungs-Bordnetzsysteme für Supernals Technologie-Demonstrator in Originalgröße liefern, den das Unternehmen ab 2024 fliegen wird. Die Partnerschaft zielt darauf ab, das Geschäftsmodell und den Prozess für die Einführung fortschrittlicher Werkstoffe und ressourcenschonender Montageverfahren in der AAM-Industrie zu verbessern. Durch die Zusammenarbeit mit GKN bei der Ausreifung dieser innovativen Prozesse von Anfang an wird Supernal die Fähigkeit entwickeln, die Produktion schnell zu steigern, wenn die Nachfrage nach Flugzeugaufträgen steigt.

"Die Fertigung ist entscheidend für den Erfolg von Advanced Air Mobility und Supernal freut sich, mit führenden Zulieferern wie GKN Aerospace zusammenzuarbeiten, um bestehende Prozesse zu industrialisieren", sagte Jaiwon Shin, Präsident der Hyundai Motor Group und CEO von Supernal. "Anstatt sich auf die Zeit bis zur Markteinführung zu konzentrieren, legt Supernal den Schwerpunkt auf die Zeit bis zur Skalierung. Unsere Zusammenarbeit mit GKN Aerospace wird den Grundstein für die Produktion von eVTOL-Fahrzeugen in großem Maßstab legen und durch die Hightech-Fertigungsprozesse der Hyundai Motor Group unterstützt werden".