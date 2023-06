OpenX meldet Emissionen für 2022 und erreicht das zweite Jahr in Folge Netto-Null-Ziele

Der Emissionsbericht von OpenX für das Jahr 2022 zeigt, dass das Unternehmen im Jahr 2022 1243 tCO2e produziert hat, was ungefähr doppelt so viel ist wie im Jahr 2021. Der Grund für den Anstieg ist das Geschäftswachstum, zusätzliche Geschäftsreisen und eine Rückkehr zu persönlichen Treffen nach der Covid-19-Pandemie. Trotz des Anstiegs der Emissionen durch die Geschäftstätigkeit nach der Pandemie konnte OpenX seinen Netto-Null-Status beibehalten, mit einer Reduktion von ca. 95 % im Vergleich zum Basisberichtsjahr 2018, als OpenX mit der Berichterstattung der Emissionen begann.

PASADENA, Kalifornien, 20. Juni 2023 /PRNewswire/ -- OpenX Technologies, Inc., eine der weltweit führenden Omnichannel-Plattformen auf der Angebotsseite, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Netto-Null-Ziele das zweite Jahr in Folge erreicht hat. Die Ankündigung erfolgt in Verbindung mit der Berichterstattung über das Treibhausgasinventar 2022 des Unternehmens, das von der externen Umweltberatungsfirma Cameron-Cole, einer Firma von ADEC Innovations, durchgeführt wurde. Gleichzeitig wurde OpenX von Climate Impact Partners erneut als CarbonNeutral zertifiziert.

OpenX hat sich dem Prozess der Treibhausgasberichterstattung verschrieben und ist davon überzeugt, dass eine transparente Emissionsberichterstattung der Schlüssel zur Rechenschaftspflicht und zur Vertrauensbildung bei Mitarbeitern, Partnern, Kunden und Regierungen sowie der Weltbevölkerung ist. OpenX berichtet weiterhin öffentlich über seine Emissionen, um sicherzustellen, dass sich andere mit den normalen Schwankungen der Treibhausgasemissionen, die im Laufe der Zeit auftreten, vertraut machen können, und um sinnvolle Gespräche über die Schnittmenge von Unternehmenswachstum und Nachhaltigkeit anzuregen.

„Wir sind stolz darauf, unsere Netto-Null-Ziele zum zweiten Mal in Folge zu erreichen. Der wichtigste Teil dieser Reise ist jedoch nicht unser Netto-Null-Status, sondern unser Engagement für eine transparente Emissionsmessung und -berichterstattung, damit wir uns weiterhin an den bestehenden globalen Standards orientieren können, während wir unsere Emissionen auf dem niedrigstmöglichen Niveau halten und unser Geschäft weiter ausbauen", sagte John Gentry, CEO von OpenX. „Echte Veränderungen entstehen durch Transparenz, Strategien und Prozesse, und wir werden unsere Geschichte weiter erzählen, um jedes Unternehmen in unserer Branche zu ermutigen, seine Emissionen zu messen und zu melden, damit wir gemeinsam Fortschritte auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft machen können."

Informationen zu OpenX

OpenX ist eine angebotsseitige Plattform, die führend in der Werbetechnologie ist und dazu beiträgt, eine Welt zu schaffen, in der das offene Web floriert. Das Unternehmen betreibt Werbung im Internet, auf mobilen Endgeräten und in Connected-TV-Formaten und ermöglicht es Vermarktern, ihre Zielgruppen über das globale Publisher-Netzwerk von OpenX zu erreichen. OpenX arbeitet mit mehr als 130.000 Premium-Publisher-Domains zusammen und erhält täglich mehr als 300 Milliarden Werbeanfragen. OpenX ist ein zertifiziertes CarbonNeutral-Unternehmen und wurde für die Erfüllung seiner Netto-Null-Ziele laut der SBTi verifiziert. Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.openx.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/779897/OpenX_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/openx-meldet-emissionen-fur-2022-und-erreicht-das-zweite-jahr-in-folge-netto-null-ziele-301854554.html