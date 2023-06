Heute sind mehr als 43 Millionen der zwangsweise vertriebenen Menschen Kinder, im Vergleich zu 36 Millionen im Jahr 2021.

Im Rahmen des Weltflüchtlingstages ruft ECW Führungskräfte weltweit dazu auf, sicherzustellen, dass die in der Flüchtlingskonvention von 1951 verankerten Rechte von Flüchtlingen gewahrt werden. Diese Mädchen und Jungen – die aufgrund von bewaffneten Konflikten und Verfolgung aus ihren geliebten Heimatländern geflohen sind – haben Anspruch auf Schutz und grundlegende Dienstleistungen, nicht zuletzt auf eine Fortsetzung ihrer Ausbildung. Mit dem Zugang zu sicheren, integrativen und hochwertigen Lernmöglichkeiten gibt es „Hope Away From Home" (Hoffnung fern der Heimat).

„Hope Away From Home" bedeutet die Sicherheit eines Klassenzimmers, die Fürsorge von engagierten und gut ausgebildeten Lehrern, eine gute Schulmahlzeit und die Würde, zu lernen, zu wachsen und zu gedeihen. Ihre Erfahrungen haben sie widerstandsfähig gemacht, aber die Narben bleiben. Mit psychischen und psychosozialen Gesundheitsdienstleistungen entlang ihres Bildungsweges können und werden sie ihr volles Potenzial auf erstaunlichste Weise ausschöpfen.

Mit strategischen Partnern wie dem UNHCR setzt sich „Education Cannot Wait" dafür ein, sicherzustellen, dass geflohene Mädchen und Jungen Zugang zu sicheren Lernumgebungen haben. An Orten wie dem Tschad bedeutet dies, dass Flüchtlingsmädchen wie Hawa mit Unterstützung der Regierung, die große Anstrengungen unternommen hat, um Flüchtlinge in das nationale Bildungssystem einzubeziehen, lesen und schreiben lernen.

Wir werden dies nicht alles alleine schaffen. Es sind fast 4,85 Milliarden US-Dollar pro Jahr vonnöten, um Bildung für die Flüchtlinge der Welt bereitzustellen. Während wir unsere Prioritäten überdenken und Anstrengungen kombinieren, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung bis 2030 zu erreichen, müssen wir Spender, den Privatsektor, philanthropische Stiftungen und andere innovative Finanzierungsmodalitäten verbinden, um diese Lücke zu schließen.

Als globaler Fonds der Vereinten Nationen für Bildung in Notsituationen wurde „Education Cannot Wait" ins Leben gerufen, um diejenigen zu finden, die am weitesten zurückgeblieben sind – Flüchtlinge in Bewegung –, und um die Bereitstellung einer hochwertigen Bildung zu unterstützen. Mit einer Finanzierung von insgesamt 1,5 Milliarden US-Dollar in den nächsten vier Jahren werden wir 20 Millionen Kinder und Jugendliche mit hochwertiger, ganzheitlicher Bildung erreichen.

