Casio bringt die Metal Shock-Resistant Diver-Uhr in leuchtendem Gelb auf den Markt

Double-Anniversary Design zur Feier der Jubiläen von G-SHOCK und FROGMAN mit austauschbarem Metallarmband

TOKIO, 20. Juni 2023 /PRNewswire/ -- CASIO COMPUTER CO., LTD. gab heute die Markteinführung einer besonderen Uhr bekannt, die weltweit in einer limitierten Auflage von nur 700 Stück erhältlich ist und sowohl zur Feier des 40-jährigen Jubiläums von G-SHOCK als auch zu Ehren des 30-jährigen Jubiläums von FROGMAN konzipiert wurde. Die MRG-BF1000E ist eine Taucheruhr mit einem strahlend gelben Metallgehäuse.

In diesem Jahr feiert die Marke Casio G-SHOCK ihr 40-jähriges Bestehen. Die stoßfesten Taucheruhren der Serie FROGMAN, die für ihre einzigartige asymmetrische Form bekannt sind, feiern dieses Jahr ebenfalls ihr 30-jähriges Jubiläum. Casio ehrt diese Jahrestage mit neuen Modellen. In diesem Frühjahr und Sommer brachte Casio die MRG-BF1000R auf den Markt, eine Uhr, welche die einzigartige FROGMAN-Form in Titan verpackt. Sie gehört zu der MR-G-Linie, der Flagschiffbaureihe der Marke G-SHOCK.