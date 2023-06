HONOR geht Partnerschaft mit AIGC-Künstler ein, um die Vibes des neuen HONOR 90 zu teilen

SHENZHEN, China, 19. Juni 2023 /PRNewswire/-- Die globale Technologiemarke HONOR hat heute eine Reihe von Bildern, die wahre Kunstwerke sind, aus einer faszinierenden neuen Zusammenarbeit mit dem britischen AIGC-Künstler Christian Venables enthüllt. Inspiriert von der Designphilosophie des HONOR 90 hat Venables mithilfe von KI-Tools die Farben und Elemente der Gehäuserückseite des HONOR 90 in sein Kunstdesign integriert. Nach der Optimierung aus der Perspektive des Künstlers brachten HONOR und Venables eine Reihe von KI-generierten Kunstwerken mit guten Vibes auf den Markt.

Diese beeindruckenden Kunstwerke, die herrliche Sommerszenen darstellen, wurden von dem britischen Künstler Christian Venables produziert, inspiriert vom Design der Farben Diamond Silver und Emerald Green des weltweit bald auf den Markt kommenden HONOR 90. Venables nutzte dann die Macht von KI, um einzigartige Kunstwerke zu kreieren, die das Flair dieses Geräts perfekt einfangen und zum Ausdruck bringen.

"Ich freue mich, diese Kunstwerke mit der Welt zu teilen", kommentierte Christian Venables, Künstler und Direktor des CSV Studios. "Ich durfte im Vorfeld der Markteinführung einen Blick auf das neue Smartphone von HONOR werfen. Es verfügt über ein wunderschönes Design, das bei der Arbeit mit kreativen KI-Tools zur Herstellung der Kunstwerke eine reichhaltige Inspirationsquelle bot."

Das kurz vor der Markteinführung stehende HONOR 90 wird das perfekte Smartphone für die jüngere Generation sein, mit Design- und Kamerafunktionen, die es zum optimalen Tool machen, um nach dem Motto "Share Your Vibe" den eigenen Vibe zu kreieren, zu erfassen und zu teilen. Die KI-generierten Kunstwerke von HONOR und Christian Venables stellen diese Idee auf den Kopf, indem sie künstliche Intelligenz verwenden, um das Vibe des neuen Geräts zu kreieren, zu erfassen und zu teilen, und genau das möchte das HONOR 90 zum Ausdruck bringen: Vibe ist wie ein persönlicher Fingerabdruck, unverwechselbar und unersetzlich. Jeder braucht einen Partner, um zu kreieren, zu teilen und zu inspirieren und es einfach und mühelos zu machen, den einzigartigen, positiven Vibe strahlen zu lassen. HONOR 90 ist mehr als nur ein Gerät, es versetzt Menschen in die Lage, die wahre Schönheit um sie herum einzufangen, und ihrer Authentizität, Leidenschaft und Erfahrung Ausdruck zu verleihen, die sie zu dem machen, was sie sind.