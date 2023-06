REPT Battero präsentiert auf der Messe The Smarter E Europe eine neue Produktlinie mit der weltweit ersten 320 Ah-Batterie als Muster

MÜNCHEN, 19. Juni 2023 /PRNewswire/ – REPT BATTERO, ein führender Anbieter von Energiespeicherlösungen, nahm an der branchenführenden Veranstaltung, der European Smart Energy Exhibition, teil, die vom 14. bis 16. Juni stattfand. Das Unternehmen präsentierte seine neueste Innovation, die Wending-Batterieserie, am Stand C3-220, während der Veranstaltung, die allgemein als The Smarter E Europe bekannt ist.

Das Hauptziel der Teilnahme von REPT BATTERO war die Einführung und Marketing für seine Wending-Batterieprodukte 320 Ah und 340 Ah. Das 320 Ah-Modell erfüllte erfolgreich die strengen Zertifizierungsstandards des TÜV Rheinland und bestätigte damit seine Position als führende Energiespeicherlösung. Durch die Präsentation dieser innovativen Produkte wollte REPT Battero den Bekanntheitsgrad seiner Marke erhöhen, Industriepartnerschaften fördern und gleichzeitig Wissen mit wichtigen Akteuren der Branche austauschen.