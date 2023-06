Supernal und Qarbon Aerospace kooperieren bei der zukünftigen skalierten Montage von eVTOL-Komponenten

PARIS, 19. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Supernal LLC (das Unternehmen) und Qarbon Aerospace, Inc. gaben heute eine Partnerschaft zur Ausreifung von Komponentenschweißtechniken für die zukünftige Großserienproduktion von elektrischen Senkrechtstartern (eVTOL) bekannt. Dies ist die erste von zwei Vereinbarungen, die Supernal mit etablierten Luft- und Raumfahrtherstellern auf der Paris Air Show bekanntgeben wird, da das Unternehmen daran arbeitet, einen neuartigen Herstellungsprozess zu entwickeln, der es der Advanced Air Mobility (AAM)-Industrie ermöglichen wird, die erwartete Nachfrage in den kommenden Jahrzehnten zu befriedigen.

Als führender Hersteller von Verbundkomponenten und Baugruppen für kommerzielle und militärische Flugzeuge und Raumfahrzeuge wird Qarbon Aerospace mit Supernal zusammenarbeiten, um seine Induktionsschweißtechnologie bei der Montage der thermoplastischen Kohlenstoffverbundkomponenten für die Fahrzeuge des Unternehmens anzuwenden. Die Unternehmen werden daran arbeiten, den etablierten Schweißprozess von Qarbon Aerospace zu skalieren und einen Fertigungsplan entwickeln, um der zukünftigen Nachfrage bei den eVTOL-Fahrzeugbestellungen gerecht zu werden.

„Supernal ist begeistert, mit Qarbon Aerospace zusammenzuarbeiten, um die Großserienfertigungsprozesse für die Advanced Air Mobility-Industrie voranzutreiben", sagte Jaiwon Shin, President der Hyundai Motor Group und CEO von Supernal. „Indem wir von Anfang an fortschrittliche Materialien und Prozesse in unsere Fertigungsstrategie einbeziehen, wird Supernal bereit sein, die Produktionskapazität für eVTOL-Fahrzeuge zu steigern, um den Nachfrageanstieg zu bewältigen, wenn die Branche in Fahrt kommt."

Mit seinem Ansatz „Das richtige Produkt und der richtige Markt zur richtigen Zeit" investiert Supernal beträchtliche Mengen an Zeit und Ressourcen in die Schaffung einer neuen Form der Luftfahrtfertigung, welche die hohen Zertifizierungsstandards der Luft- und Raumfahrt mit den Hochgeschwindigkeits-Produktionstechnologien der Automobilindustrie vereint. In der aktuellen Phase schließt das Unternehmen Partnerschaften mit wichtigen Luft- und Raumfahrtzulieferern wie Qarbon Aerospace, um die Prozesse und Kosten beim Zusammenfügen von Leichtbaukomponenten für seine eVTOL-Fahrzeuge zu optimieren. Parallel dazu arbeitet Supernal mit der Hyundai Motor Group zusammen, um einen Plan für die Integration der automatisierten Fertigungstechnologien des Automobilriesen in ein skalierbares digitales Fabrikmodell zu erarbeiten, das die Kosten und den Zeitaufwand der Flugzeugproduktion weiter reduzieren wird.