BOOST CAPITAL PARTNERS GRÜNDET EINE NEUE, AUF BENUTZERERFAHRUNG AUSGERICHTETE RISIKOKAPITALGESELLSCHAFT

Boost Capital Partners investiert in Unternehmen, die sich vor oder in der Planungsphase befinden und über ein Startkapital von bis zu 750.000 USD sowie über weiterführende Fähigkeiten verfügen. Das Unternehmen zielt auf ein breites Spektrum von Sektoren der Realwirtschaft ab, in denen die Erlebnisse der Nutzer erheblich verbessert werden können, darunter Gesundheit, Wellness, Bildung, Zukunftsfähigkeit, Unterhaltung und Finanzen. Boost Capital Partners hat bereits 7 Unternehmen in verschiedenen Regionen Europas und Lateinamerikas unterstützt.

Boost ist der festen Überzeugung, dass außergewöhnliche Nutzererlebnisse der Kern eines erfolgreichen Digitalgeschäfts sind. Daher geht die Unterstützung von Boost weit über das finanzielle Investment hinaus: Ob Nutzerakquise, Engagement oder Monetarisierung, Gründer werden von Boost zielgenau mit Fachwissen aus dem eigenen Netzwerk unterstützt.

Das Team von Boost Capital Partners freut sich darauf, mit der nächsten Generation von Gründern in der Softwarebranche zusammenzuarbeiten, um intuitive Lösungen für die schwierigsten Herausforderungen des realen Lebens zu schaffen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2104195/Boost_team.jpg

KONTAKT: info@boostcp.vc

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/boost-capital-partners-grundet-eine-neue-auf-benutzererfahrung-ausgerichtete-risikokapitalgesellschaft-301854736.html