ECW-Exekutivdirektorin Yasmine Sherif ruft zu verstärkter Unterstützung für die Zentralafrikanische Republik auf

BANGUI, Zentralafrikanische Republic, 19. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Als Reaktion auf die sich häufenden Krisen, die sich sowohl auf die Aufnahmegesellschaft als auch auf Flüchtlingskinder in der Zentralafrikanischen Republik auswirken, kündigte Education Cannot Wait (ECW) heute einen ersten Nothilfezuschuss in Höhe von 2 Millionen US-Dollar an. Die von der ECW finanzierten Programme in der Zentralafrikanischen Republik haben bereits rund 250.000 Kinder erreicht und wurden mit einem Gesamtbetrag von fast 70 Millionen US-Dollar finanziert.