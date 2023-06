er kanadische Explorer Platinex Inc. (CSE PTX / WKN A0MVNG) macht einen wichtigen Schritt in der Erkundung seines Kupfer-, Nickel-, Platin- und Palladium- sowie Goldprojekts W2 im sogenannten Ring of Fire von Ontario.



Bohrkerne von einem Platinex-Projekt; Quelle: Platinex Inc.

Wie die Gesellschaft von CEO Greg Ferron soeben mitteilte, hat die 100% Platinex-Tochter Endurance Elements Inc. jetzt vom Bergbauministerium Ontarios die Explorationsgenehmigungen für zwölf Bohrstandorte im westlichen und mittleren Bereich des W2-Projekts erhalten. Diese sind ab dem 14. Juni für drei Jahre gültig. Schon Ende des vergangenen Jahres hatte Platinex/Endurance die Genehmigungen für 19 Bohrstandorte im östlichen Teil der W2-Liegenschaft erhalten. Damit kann Endurance jetzt die erste Phase des Explorationsprojekts fortsetzen.

Kupfer-, Nickel-, Platin- und Palladiumpotenzial kann jetzt nachgewiesen werden

Greg Ferron, CEO von Platinex, meinte dazu: „Seit der Übernahme des Projekts im Januar 2022 hat Platinex/Endurance Elements aktiv mit den lokalen indigenen Gemeinden und dem Bergbauministerium von Ontario (MINES) zusammengearbeitet und ist weiterhin bestrebt, diese Beziehungen im Zuge der Explorationsaktivitäten zu stärken. Die Erteilung dieser Genehmigungen ist ein wichtiger Schritt, und wir können nun mit den Arbeiten beginnen, um das bedeutende Cu-Ni-PGE-Potenzial des Projekts nachzuweisen.“

W2 erstreckt sich über 22.094 ha, das entspricht 220 Quadratkilometer eines Gebiets, das über geologischen Ziele von Weltrang verfügt. Laut Platinex kontrolliert W2 einen bedeutenden Teil des „Oxford Stull Dome Complex“, einschließlich des mineralreichen und unterexplorierten „Lansdowne House Igneous Complex“ (LHIC), der laut dem Unternehmen über großes Potenzial auf Kupfer-Nickel- (Cu-Ni), Platingruppen-Element- (PGE) und Chromit-Lagerstätten verfügt.



Historische Bohrungen liefern vielversprechende Hinweise

Historische Bohrungen entlang eines 7,5 km langen, gefalteten Korridors in der Nähe des Zentrums der Liegenschaft haben eine weit verbreitete Cu-Ni-PGE-Mineralisierung in weit auseinander liegenden Bohrlöchern identifiziert. Insgesamt weist das System starke Parallelen mit der nahegelegenen Ring of Fire Intrusive Suite auf, die möglicherweise gleichaltrig ist.

Laut Platinex ist W2 auch sehr aussichtsreich für Goldvorkommen. Die Explorationspläne für das Projekt konzentrieren sich aber weiterhin auf die Erweiterung der historischen Cu-Ni-PGE-Zone im Zentrum des Grundstücks und auf die Erprobung von VTEM-Zielen im östlichen Teil des Projekts. Der westliche Bereich von W2 bietet dem Unternehmen zufolge überzeugende Chancen auf Goldentdeckungen.



Joint Venture-Goldprojekte Shining Tree und Heenan Mallard

Über das Joint Venture South Timmins Mining mit Fancamp Exploration hält Platinex eine Beteiligung von 75% und treibt auch dort die Explorationsaktivitäten voran.

So hat man auf Shining Tree zusätzliche Probenahmen und Schürfungen in Gebiet 3 durchgeführt. Insgesamt 535 Bodenproben aus dem B-Horizont und 37 Gesteinsproben wurden an Activation Laboratories zur Untersuchung eingereicht. Auf die Ergebnisse wartet Platinex allerdings noch. Gebiet 3 befindet sich im südlichen Zentrum der MacMurchy Township und wurde nach einer Überprüfung der historischen Daten mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz als vorrangiges Ziel ausgewählt. Das Zielgebiet wird von nordwestlich und nordöstlich verlaufenden Scherungen/Verwerfungen und einer nord-nordwestlich verlaufenden Verwerfung wie der Michiwakenda Lake-Verwerfung durchschnitten, die die 400 Meter westlich im Südosten des Township Churchill gelegene Lagerstätte Herrick von Platinex beherbergt.

Jetzt haben die Teams im Feld mit einem ähnlichen Programm in Gebiet 2 begonnen und dort bisher 322 Bodenproben und 32 Gesteinsproben entnommen. Dieses Zielgebiet im nördlichen MacMurchy Township deckt den ost-westlich verlaufenden Scherungskontakt zwischen Keewatin und Porcupine ab und beherbergt zahlreiche nordwestlich verlaufende Spreizungsstrukturen, die sich über eine geschätzte Streichlänge von 6 km der Ridout-Tyrrell-Deformationszone (RTDZ) erstrecken.

Gleichzeitig lässt Platinex eine geologische Überprüfung des zentralen Bereichs des Projekts vornehmen, um die Minen Herrick, Caswell und Ronda zu bewerten. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse will das Unternehmen nutzen, um die Bohrprogramme auf Shining Tree im dritten und vierten Quartal 2023 vorzubereiten.

Auf Heenan Mallard hat das Unternehmen einen Antrag auf eine Explorationsgenehmigung für die maschinelle Abraumabtragung sowie für vier Bohrstandorte auf dem Heenan-Block eingereicht und entwickelt derzeit Explorationspläne für die Zonen River und Camp auf dem Mallard-Block. Die Feldarbeiten werden voraussichtlich beginnen, sobald die Crews die Arbeiten im Gebiet 2 von Shining Tree abgeschlossen haben. Für Juli ist dort ein umfassendes geochemisches und Prospektionsprogramm geplant, das auf noch nicht erkundete Gebiete südöstlich der Zonen River und Camp abzielen wird.

