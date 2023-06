Irans Außenminister für Gespräche in Katar

TEHERAN/DOHA (dpa-AFX) - Irans Außenminister ist für diplomatische Gespräche in das Golfemirat Katar gereist. Hussein Amirabdollahian sei am Montagabend mit einer Delegation aufgebrochen, teilte das Außenministerium in Teheran mit. Katar war in der Vergangenheit wie auch der Oman am Golf als wichtiger Vermittler zwischen dem Iran und dem Westen aktiv.

