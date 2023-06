RBC stuft H&M auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für H&M von 150 auf 155 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Richard Chamberlain verschob seine Bewertungsbasis für die Schweden etwas nach vorne. Dies schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Seine Ergebnisprognosen ließ er nach den jüngsten Quartalsumsätzen des Modeherstellers nahezu unangetastet./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2023 / 17:40 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2023 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 13,00EUR gehandelt.